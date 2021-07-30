Мясо, пиво и увольнение: как страны мира мотивируют граждан вакцинироваться

Представители власти стран мира прибегают к разным методам, чтобы популяризировать вакцинацию среди граждан и подтолкнуть их сделать прививки, одни используют принуждение, другие — поощрение.

В Украине анонсировали, что школы в регионах вне зеленой зоны карантина будут работать только при условии, если 80% персонала учреждения вакцинированы.

Во Франции, чтобы побывать на массовых мероприятиях, посетить концерт или сходить в кино, нужен специальный сертификат. Для работников здравоохранения и сферы обслуживания вакцинация обязательна. Если не привиться до 15 сентября, увольнение. Готовится к подобному шагу и итальянская власть.

В Великобритании обязательная вакцинация для сотрудников домов престарелых.

Вакцинации от всех госслужащих потребует отныне штат Калифорния (США). Те, кто откажется, будут вынуждены еженедельно делать тест на коронавирус.

Однако не везде используют принуждение. В американском штате Нью-Джерси за прививки дают бесплатное пиво и шот крепкого напитка. А сербский ресторатор угощает вакцинированных быком на вертеле.

В Румынии решили прививать от вируса в замке Дракулы. Некоторые компании в США предлагают скидки и подарки, а иногда доплачивают своим сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

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