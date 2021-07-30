Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Мясо, пиво и увольнение: как страны мира мотивируют граждан вакцинироваться

Представители власти стран мира прибегают к разным методам, чтобы популяризировать вакцинацию среди граждан и подтолкнуть их сделать прививки, одни используют принуждение, другие — поощрение.

В Украине анонсировали, что школы в регионах вне зеленой зоны карантина будут работать только при условии, если 80% персонала учреждения вакцинированы.

Во Франции, чтобы побывать на массовых мероприятиях, посетить концерт или сходить в кино, нужен специальный сертификат. Для работников здравоохранения и сферы обслуживания вакцинация обязательна. Если не привиться до 15 сентября, увольнение. Готовится к подобному шагу и итальянская власть.

В Великобритании обязательная вакцинация для сотрудников домов престарелых.

Вакцинации от всех госслужащих потребует отныне штат Калифорния (США). Те, кто откажется, будут вынуждены еженедельно делать тест на коронавирус.

Читайте
Штамм Дельта, новый учебный год и вакцинация детей: как это будет и что надо знать

Однако не везде используют принуждение. В американском штате Нью-Джерси за прививки дают бесплатное пиво и шот крепкого напитка. А сербский ресторатор угощает вакцинированных быком на вертеле.

В Румынии решили прививать от вируса в замке Дракулы. Некоторые компании в США предлагают скидки и подарки, а иногда доплачивают своим сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вспышка Covid-19. Япония может расширить действие чрезвычайного положения
Вспышка Covid-19. Япония может расширить действие чрезвычайного положения
Возле школы и магазина: в Кропивницком открыли мобильные пункты прививки
Возле школы и магазина: в Кропивницком открыли мобильные пункты прививки
Карантин в Украине продлят, но точной даты нет — Минздрав
Карантин в Украине продлят, но точной даты нет — Минздрав
Быстро распространяется: штамм Дельта стал таким же заразным, как ветрянка
Быстро распространяется: штамм Дельта стал таким же заразным, как ветрянка
В Израиле объявили о начале вакцинации третьей дозой препарата Pfizer
В Израиле объявили о начале вакцинации третьей дозой препарата Pfizer
За сутки — 233 больных Covid-19: статистика коронавирус в Киеве за 30 июля
За сутки — 233 больных Covid-19: статистика коронавирус в Киеве за 30 июля
Саудовская Аравия открывает границы после 17 месяцев локдауна: что нужно для въезда
Саудовская Аравия открывает границы после 17 месяцев локдауна: что нужно для въезда
В Украине за сутки зафиксировали 962 новых случая Covid-19
В Украине за сутки зафиксировали 962 новых случая Covid-19
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка