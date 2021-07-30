М’ясо, пиво і звільнення: як країни світу мотивують громадян вакцинуватися

Представники влади країн світу вдаються до найрізноманітніших методів, щоб популяризувати вакцинацію з-поміж громадян та підштовхнути їх зробити щеплення, одні використовують примус, інші – заохочення.

В Україні анонсували, що школи у регіонах поза зеленою зоною карантину працюватимуть лише за умови, якщо 80% персоналу закладу вакциновані.

У Франції, щоб побувати на масових заходах, відвідати концерт або сходити у кіно, потрібен спеціальний сертифікат. Для працівників охорони здоров’я і сфери обслуговування вакцинація обов’язкова. Якщо не щепитися до 15 вересня, звільнення. Готується до подібного кроку й італійська влада.

У Великій Британії обов’язкова вакцинація співробітників будинків для літніх.

Вакцинації від усіх держслужбовців вимагатиме відтепер штат Каліфорнія (США). Ті, хто відмовиться, муситимуть щотижня робити тест на коронавірус.

Проте не скрізь для заохочення використовують примус. В американському штаті Нью-Джерсі за щеплення дають безкоштовне пиво і шот міцного напою. А сербський ресторатор пригощає вакцинованих биком на рожні.

У Румунії вирішили щеплювати від вірусу у замку Дракули. Деякі компанії в США пропонують знижки та подарунки, а іноді доплачують своїм співробітникам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

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