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Людмила Грубник |

М’ясо, пиво і звільнення: як країни світу мотивують громадян вакцинуватися

Представники влади країн світу вдаються до найрізноманітніших методів, щоб популяризувати вакцинацію з-поміж громадян та підштовхнути їх зробити щеплення, одні використовують примус, інші – заохочення.

В Україні анонсували, що школи у регіонах поза зеленою зоною карантину працюватимуть лише за умови, якщо 80% персоналу закладу вакциновані.

У Франції, щоб побувати на масових заходах, відвідати концерт або сходити у кіно, потрібен спеціальний сертифікат. Для працівників охорони здоров’я і сфери обслуговування вакцинація обов’язкова. Якщо не щепитися до 15 вересня, звільнення. Готується до подібного кроку й італійська влада.

У Великій Британії обов’язкова вакцинація співробітників будинків для літніх.

Вакцинації від усіх держслужбовців вимагатиме відтепер штат Каліфорнія (США). Ті, хто відмовиться, муситимуть щотижня робити тест на коронавірус.

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Проте не скрізь для заохочення використовують примус. В американському штаті Нью-Джерсі за щеплення дають безкоштовне пиво і шот міцного напою. А сербський ресторатор пригощає вакцинованих биком на рожні.

У Румунії вирішили щеплювати від вірусу у замку Дракули. Деякі компанії в США пропонують знижки та подарунки, а іноді доплачують своїм співробітникам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу.

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