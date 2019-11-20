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М1 Music Awards 2019 назвали победителей в восьми номинациях

В специальном выпуске PRO-PARTY M1 Music Awards 2019 назвали нынешних обладателей профессиональных статуэток в восьми номинациях.

В частности, лучшим саунд-продюсером третий год подряд стал глава Foxxstudios Вадим Лисица за работу над композициями Златы Огневич, Время и стекло, Мишель Андраде и других.

Читайте: Где и когда смотреть M1 Music Awards 2019

Первую премию за лучший менеджмент артиста впервые завоевала Ирина Демичева за работу с популярным исполнителем Монатиком и композицию Каждый раз.

Церемония награждения лучших из лучших по версии ежегодной музыкальной премии обещает в который раз поразить удивительным шоу. М1 Music Awards. V состоится 30 ноября 2019 в киевском Дворце Спорта.

На масштабном гала-концерте свои эксклюзивные номера представят все самые популярные украинские исполнители и группы, в частности Тина Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменских, Сергей Бабкин.

Будет и специальный гость имя которого держится в секрете. Но обещают, что юбилейная церемония поразит размахом шоу, которого еще не видела Украина.

Напомним, диджей Martin Garrix стал официальным музыкантом чемпионата Европы по футболу 2020.

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