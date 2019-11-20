М1 Music Awards 2019 назвали победителей в восьми номинациях
В специальном выпуске PRO-PARTY M1 Music Awards 2019 назвали нынешних обладателей профессиональных статуэток в восьми номинациях.
В частности, лучшим саунд-продюсером третий год подряд стал глава Foxxstudios Вадим Лисица за работу над композициями Златы Огневич, Время и стекло, Мишель Андраде и других.
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Первую премию за лучший менеджмент артиста впервые завоевала Ирина Демичева за работу с популярным исполнителем Монатиком и композицию Каждый раз.
Церемония награждения лучших из лучших по версии ежегодной музыкальной премии обещает в который раз поразить удивительным шоу. М1 Music Awards. V состоится 30 ноября 2019 в киевском Дворце Спорта.
На масштабном гала-концерте свои эксклюзивные номера представят все самые популярные украинские исполнители и группы, в частности Тина Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменских, Сергей Бабкин.
Будет и специальный гость имя которого держится в секрете. Но обещают, что юбилейная церемония поразит размахом шоу, которого еще не видела Украина.
Напомним, диджей Martin Garrix стал официальным музыкантом чемпионата Европы по футболу 2020.