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М1 Music Awards 2019 назвали переможців у восьми номінаціях

У спеціальному випуску PRO-PARTY M1 Music Awards 2019 назвали цьогорічних володарів професійних статуеток у восьми номінаціях.

Зокрема, кращим саунд-продюсером третій рік поспіль став очільник Foxxstudios Вадим Лисиця за роботу над композиціями Злати Огнєвич, Время и стекло, Мішель Андраде та інших.

Читайте: Де та коли дивитися M1 Music Awards 2019

Першу премію за кращий менеджмент артиста вперше виборола Ірина Демічева за роботу з популярним виконавцем Монатіком і композицію Каждий раз.

Церемонія нагородження кращих із кращих за версією щорічної музичної премії обіцяє вкотре вразити дивовижним шоу. М1 Music Awards. V відбудеться 30 листопада 2019 року у київському Палаці Спорту.

На масштабному гала-концерті свої ексклюзивні номери представлять усі найпопулярніші українські виконавці та гурти, зокрема Тіна Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменських, Сергій Бабкін.

Буде і спеціальний гість ім’я якого тримають у секреті. Але обіцяють, що ювілейна церемонія вразить розмахом шоу, якого ще не бачила Україна.

Нагадаємо, діджей Martin Garrix став офіційним музикантом чемпіонату Європи з футболу 2020.

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