Как военные ООС защищают Красногоровку: боевики усиливают обстрелы каждые две недели

Руины шахты неподалеку Красногоровки как напоминание о боях, которые ведутся здесь последние годы. Бетонные перекрытия легко сложились под тяжестью российских артиллерийских снарядов, которые продолжают регулярно падать на украинском Донбасс.

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Назар пришел у вооруженные силы лишь несколько месяцев назад и вспоминает свои первые впечатления от передовой, не скрывает – было жутко.

Но сейчас к службе уже привык, парень признается – втянуться в армейскую обыденность помогли старшие собратья.

На каждой позиции есть те, кто на войну попал еще во время мобилизации и остался в армии. Именно они помогают освоиться новичкам.

Игорь один из старожилов подразделения. Он служил еще до войны, с начала боевых действий поехал на фронт где находится до сих пор, сейчас главный на этой позиции.

В последнее время начались небольшие обострения со стороны противника. Начинают больше обстреливать, стреляют из крупнокалиберного оружия, иногда работает их СПГ.

Также бьют из противотанковых гранатометов, стреляют эффективно и почти прицельно.

Солдат с позывным Гиви отмечает – ротация у боевиков каждые две недели, поэтому противник часто со свежими силами прощупывает нашу оборону.

Напомним, Штаб ООС опроверг информацию о входе ВСУ в Донецк.

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