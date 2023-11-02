Будущее сектора Газа в руках США? Главное о войне на Ближнем Востоке

Иностранцы и палестинцы, имеющие паспорта других стран, покидают сектор Газа. Египет впервые с начала войны Израиля и ХАМАС открыл на выход контрольно-пропускной пункт Рафах. Соглашение об этом было достигнуто между властями Египта, боевиками ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и США. Как долго будет открыт переход — пока неизвестно.

Предполагается, что сектор Газа через этот КПП ежедневно смогут покидать около полутысячи владельцев иностранных паспортов. Все они должны были получить одобрение от контролируемого ХАМАС министерства внутренних дел Газы, а также согласие египетской стороны. Также из анклава вывезут примерно 90 тяжело раненых. Рядом с КПП власти Египта разворачивают полевой госпиталь.

Тем временем на севере Газы идет наземная операция. Израильские власти подтвердили, что с начала войны ЦАХАЛ поразил в общей сложности более 11 тыс. целей. У границы Израиля с Ливаном тоже неспокойно. В городе Нагария, на первый взгляд, люди занимаются обычными делами. Однако за считанные километры отсюда между ЦАХАЛ и боевиками Хезболлы идут ежедневные перестрелки.

— Из-за боевиков Хезболла мы страдаем более 30 лет. Ракетный обстрел Израиля, Нагарии, поселений. Нет ни одной страны, которая выдержит то, что переживает Израиль. Слишком много милосердия. Любая другая нация в мире, американцы, французы, англичане, если бы был произведен хоть один выстрел, они бы стерли врага в пепел, — говорит житель Нагарии Йоэль Пинхас.

В результате одной из перестрелок между Хезболлой и Израилем погиб ливанский журналист Иссам Абдалла, сотрудничавший с Reuters, Al Jazeera и Франс-пресс. По данным Комитета защиты журналистов, с 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, конфликт унес жизни по меньшей мере 31 журналиста. 26 из них погибли в секторе Газа, четверо – в Израиле, один был убит в Ливане.

ЦАХАЛ также назвал свои потери в этой войне: общее число убитых с 7 октября израильских военных достигло 326 человек.

— Это будет продолжительный конфликт. В этой войне мы имеем важные достижения, но и болезненные потери. Каждый из израильских воинов – это целый мир, и Израиль будет помнить каждого из погибших, — комментирует ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Между тем в Париже родные франко-израильских заложников, которых держат в секторе Газа, встречаются с французскими законодателями. Прибывшая во французскую столицу Адва Адар рассказала о своей 85-летней бабушке Яффе. Она находится среди пленников боевиков ХАМАС.

— К сожалению, у нас ни о ком из похищенных нет никаких новых данных. Боевики ХАМАС – не те люди, с которыми можно вести переговоры или надеяться, что они дадут вам хоть какую-то информацию. Это террористическая организация. И нам очень нужно оказывать давление на Красный Крест, чтобы его сотрудники приехали в Газу, встретились с заложниками, увидели их состояние здоровья, привезли им необходимые лекарства, ведь там много больных людей, которые нуждаются в медикаментах, — говорит внучка Яффи Адар Адва Адар.

ХАМАС удерживает около 240 израильских заложников. Как пишет израильская пресса, среди них немало детей, есть даже 8-месячный младенец. Четверо заложников были освобождены исламистами, еще один во время операции израильского спецназа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 ноября, прилетит в Израиль уже с третьим визитом с момента нападения ХАМАС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США. По словам Блинкена, наиболее целесообразным было бы создание “эффективной и возрожденной палестинской власти”, которая руководила бы Газой. Однако остается вопрос, можно ли этого добиться.

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