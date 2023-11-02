Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході

Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.

Передбачається, що сектор Гази через цей КПП щоденно зможуть залишати близько пів тисячі власників іноземних паспортів. Всі вони мали спершу отримати схвалення від контрольованого ХАМАС міністерства внутрішніх справ Гази, а також згоду єгипетської сторони. Також з анклаву вивезуть приблизно 90 тяжко поранених. Поряд з КПП влада Єгипту розгортає польовий госпіталь.

Тим часом на півночі Гази триває наземна операція. Ізраїльська влада підтвердила, що з початку війни ЦАХАЛ уразив загалом уже понад 11 тис. цілей. Біля кордону Ізраїлю з Ліваном теж неспокійно. В місті Нагарія, на перший погляд, люди займаються буденними справами. Однак за лічені кілометри звідси між ЦАХАЛ та бойовиками Хезболли точаться щоденні перестрілки.

— Через бойовиків Хезболли ми страждаємо більше 30 років. Ракетний обстріл Ізраїлю, Нагарії, поселень. Немає жодної країни, яка витримає те, що переживає Ізраїль. Занадто багато милосердя. Будь-яка інша нація у світі, американці, французи, англійці, якби був зроблений хоч один постріл, вони б їх стерли в попіл, – каже житель Нагарії Йоель Пінхас.

Внаслідок однієї з перестрілок між Хезболлою та Ізраїлем загинув ліванський журналіст Іссам Абдалла, який співпрацював з Reuters, Al Jazeera та Франс-прес. За даними Комітету захисту журналістів, з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, конфлікт забрав життя щонайменше 31 журналіста. 26 з них загинули в секторі Гази, четверо – в Ізраїлі, один був убитий у Лівані.

ЦАХАЛ також назвав свої втрати в цій війні: загальна кількість убитих з 7 жовтня ізраїльських військових досягла 326 осіб.

— Це буде тривалий конфлікт. У цій війні ми маємо важливі досягнення, але також і болючі втрати. Кожен із ізраїльських воїнів – це цілий світ, і Ізраїль пам’ятатиме кожного з загиблих, – коментує ситуацію прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Тим часом у Парижі рідні франко-ізраїльських заручників, яких тримають у секторі Гази, зустрічаються з французькими законодавцями. Адва Адар, яка прибула до французької столиці, розповіла про свою 85-річну бабусю Яффу. Вона серед бранців бойовиків ХАМАС.

— На жаль, у нас ні про кого з викрадених немає жодних нових даних. Бойовики ХАМАС – не ті люди, з яким можна вести переговори або сподіватися, що вони дадуть вам хоч якусь інформацію. Це терористична організація. І нам дуже потрібно чинити тиск на Червоний Хрест, щоб його співробітники приїхали в Газу, зустрілися із заручниками, побачили їхній стан здоров’я, привезли їм необхідні ліки, адже там багато хворих людей, яким потрібні медикаменти, – каже онука Яффи Адва Адар.

ХАМАСом утримується близько 240 ізраїльських заручників. Як пише ізраїльська преса, серед них чимало дітей, є навіть 8-місячне немовля. Четверо заручників були звільнені ісламістами, ще один – під час операції ізраїльських спецпризначенців.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 3 листопада, прилетить до Ізраїлю вже з третім візитом з моменту нападу ХАМАС. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представника Держдепартаменту США. За словами Блінкена, найбільш доцільним було б створення “ефективної та відродженої палестинської влади”, яка б керувала Газою. Однак залишається питанням, чи можна цього досягти.

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