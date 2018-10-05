Малоподвижный образ жизни, пьянство и бедность: что убивает украинцев

Украинцы среди самых болезненных наций мира. В рейтинге здоровья от ВОЗ мы занимаем 97 место из 156.

Хуже ситуация, чем у нас, только в Африке, Афганистане и в бедных арабских странах. Причина – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, пьянство и бедность.

Продолжительность жизни у нас еще ниже, чем в Европе. А Днепр даже среди такой неутешительной статистики – отстает. Жители области чаще всего подхватывают различные инфекции, имеют больную кожу, глаза и даже уши.

Здоровый образ жизни – вот, что может существенно улучшить ситуацию и правильное питание, которое становится трендом.

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А вот у закарпатцев со здоровьем ситуация лучше. В списках основных заболеваний – они не в лидерах. Подводит разве желание вкусно поесть. Любят местную буженину, жирные супы и острый перец. Поэтому желудок часто прихватывает.

К слову, на ребенка в Ужгороде упало срезанное дерево. Врачам пришлось укоротить ногу ребенку на 8 сантиметров.

Опубликовано Октябрь, 05 в 10:58



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