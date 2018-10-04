Ногу укоротили на 8 см: на ребенка в Ужгороде упало срезанное дерево

Коммунальщики, которые искалечили ужгородскую школьницу, накануне во время суда признали свою вину.

13-летняя Анита пережила 27 сложных операций и пока не может нормально ходить. Ногу укоротили на 8 сантиметров. На девочку упало дерево, которое срезали озеленители.

Они не соблюдали правила безопасности. А теперь, хоть вину и признают, настаивают – это роковое стечение обстоятельств. Семье, как обещали, не помогают. А тяжело травмированный ребенок, чтобы вернуться к нормальной жизни, нуждается в дорогостоящих операций.

В рваную рану попала грязь. Начался некроз. Местные медики спасли ногу от ампутации. Но укоротили ее на восемь сантиметров.

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Почему коммунальщики не выполнили правил безопасности, не огородили территорию, где срезали деревья, не объясняют. Защитник обвиняемых требует от суда применить к ним амнистию.

Напомним, со столичными переходами настоящая беда – ими реально страшно ходить. Все время боишься, что на вот-вот что-то упадет, или ночью в темноте нападут.

Опубликовано Октябрь, 04 в 10:50



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