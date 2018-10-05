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Малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність: що вбиває українців

Українці серед найхворобливіших націй світу. У рейтингу здоров’я від ВООЗ ми посідаємо 97 місце зі 156.

Гірша ситуація, ніж у нас, лише в Африці, Афганістані та у бідних арабських країнах. Причина – неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, пияцтво та бідність.

Тривалість життя у нас досі нижча, ніж в Європі. А Дніпро навіть серед такої невтішної статистики – пасе задніх. Жителі області найчастіше підхоплюють різноманітні інфекції, мають хвору шкіру, очі та навіть вуха.

Здоровий спосіб життя – ось, що може суттєво покращити ситуацію і правильне харчування, яке стає трендом.

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А от у закарпатців зі здоров’ям ситуація краща. У списках основних захворювань – вони не в лідерах. Підводить хіба бажання смачно поїсти. Люблять місцеву буженину, жирні супи та гострий перець. Тому шлунок часто прихоплює.

До слова, на дитину в Ужгороді впало зрізане дерево. Лікарям довелося вкоротити ногу дитині на 8 сантиметрів.

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