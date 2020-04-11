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Маски на 3D-принтере и сбор антисептиков: как в Украине волонтеры помогают врачам

По состоянию на 11 апреля из-за нехватки защиты на коронавирус заболело 334 медика. Врачам сейчас помогают волонтеры. В Ужгороде жители через Facebook собирают антисептики и маски, а в Киеве 3D лаборатория отложила подавляющее большинство заказов, чтобы печатать врачам пластиковые маски и элементы для аппаратов искусственной вентиляции легких.

За основу взяли 3D модель чешской маски, которая сейчас признана лучшей в Европе и США.

Ежедневно печатают 2 тыс. масок. А еще — элементы для аппаратов искусственной вентиляции легких. 5 тыс. уже отправили в больницы бесплатно. Остальные изготавливают на заказ ответственного бизнеса, который пытается обезопасить медиков.

К слову, компания Interpipe оперативно отреагировала на вспышку инфекции на Днепропетровщине и передала помощь центральной городской больнице.

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