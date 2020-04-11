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Маски на 3D-принтері та збір антисептиків: як в Україні волонтери допомагають лікарям

Станом на 11 квітня через брак захисту на коронавірус захворіло 334 медики. Лікарям нині допомагають волонтери. В Ужгороді мешканці через Facebook збирають антисептики та маски, а у Києві 3D лабораторія відклала переважну більшість замовлень, аби друкувати лікарям пластикові маски та елементи для апаратів штучної вентиляції легенів.

За основу взяли 3D модель чеської маски, яка нині визнана кращою у Європі та США.

Щодня друкують 2 тис. масок. А ще – елементи для апаратів штучної вентиляції легень. 5 тис. уже відправили до лікарень безкоштовно. Решту виготовляють на замовлення відповідального бізнесу, який намагається убезпечити медиків.

До слова, компанія Interpipe оперативно відреагувала на спалах інфекції на Дніпропетровщині і передала допомогу центральній міській лікарні.

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