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Биокостюмы и дезинфекторы: помощь Днепропетровщине от фонда Возрождение региона

На Днепропетровщине в Першотравенске за несколько дней лабораторно подтвердили 27 случаев заболевания коронавирусом.

Город стал центром Covid-19 в области. Компания Interpipe оперативно отреагировала на вспышку инфекции и передала помощь центральной городской больнице.

В частности, такие необходимые средства индивидуальной защиты медикам, и дезинфекторы. Средства на приобретение этих материалов были переведены в благотворительный фонд Возрождение региона.

Компания ожидает поставку средств индивидуальной защиты из Китая и уже вскоре передаст и вторую партию помощи — биокостюмы.

На борьбу с коронавирусом украинская промышленная компания Interpipe, Eastone и фонды Виктора и Елены Пинчук уже перечислили более 114 млн грн.

К слову, на Волыни усиленно дезинфицируют международный пункт пропуска Ягодин.

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