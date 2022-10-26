Массовая гибель дельфинов и сокращение краснокнижных птиц: парк Тузловские лиманы страдает от россиян

Пожар, уменьшение популяции краснокнижных птиц и массовая гибель дельфинов. Это последствия российской агрессии, с которыми столкнулся национальный природный парк Тузловские лиманы в Одесской области. Это единственный в Украине неоккупированный заповедник Черноморско-Азовского побережья. Однако там тоже успел навредить враг.

По предварительным данным, сгорели около 100 гектаров национального парка. В начале марта, говорит глава научно-исследовательского отдела, россияне выпустили по северной части парка более 200 снарядов. В то время там формировались колонии краснокнижных птиц, возвращавшихся из миграции. Раньше пернатые останавливались в заповеднике, чтобы подкормиться и дальше летели на гнездование. В этом году они вынуждены были убегать от постоянных взрывов.

Но больше всего от российской агрессии пострадали черноморские дельфины – афалины, белобочки и азовки. Только на 6 км побережья ученые обнаружили 44 мертвых животных без внешних повреждений. Причиной массовой гибели является использование российским флотом высокочастотной радиолокационной оснастки.

Все преступления России против окружающей среды сотрудники Национального парка подробно документируют, чтобы передать в международный суд.

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