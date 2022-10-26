Масова загибель дельфінів та зменшення червонокнижних птахів: парк Тузлівські лимани потерпає від росіян

Пожежі, зменшення популяції червонокнижних птахів та масова загибель дельфінів. Це наслідки російської агресії, з якими зіштовхнувся національний природний парк Тузлівські лимани на Одещині. Це єдиний в Україні неокупований заповідник Чорноморсько-Азовського узбережжя. Проте там теж встиг нашкодити ворог.

За попередніми даними, згоріли приблизно 100 гектарів національного парку. На початку березня, каже голова науково-дослідного відділу, росіяни випустили по північній частині парку понад 200 снарядів. У той час там формувалися колонії червонокнижних птахів, які поверталися з міграції. Раніше пернаті зупинялися в заповіднику, аби підгодуватися і далі летіли на гніздування. Цьогоріч вони вимушені були тікати від постійних вибухів.

Та найбільше від російської агресії постраждали чорноморські дельфіни – афаліни, білобочки та азовки. Тільки на 6 км узбережжя науковці знайшли 44 мертві тварини без зовнішніх пошкоджень. Причиною масової загибелі є використання російським флотом високочастотного радіолокаційного оснащення.

Усі злочини Росії проти довкілля співробітники Національного парку детально документують, аби потім передати до міжнародного суду.

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