Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Без категорії

Масова загибель дельфінів та зменшення червонокнижних птахів: парк Тузлівські лимани потерпає від росіян

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Пожежі, зменшення популяції червонокнижних птахів та масова загибель дельфінів. Це наслідки російської агресії, з якими зіштовхнувся національний природний парк Тузлівські лимани на Одещині. Це єдиний в Україні неокупований заповідник Чорноморсько-Азовського узбережжя. Проте там теж встиг нашкодити ворог.

За попередніми даними, згоріли приблизно 100 гектарів національного парку. На початку березня, каже голова науково-дослідного відділу, росіяни випустили по північній частині парку понад  200 снарядів. У той час там формувалися колонії червонокнижних птахів, які поверталися з міграції. Раніше пернаті зупинялися в заповіднику, аби підгодуватися і далі летіли на гніздування. Цьогоріч вони вимушені були тікати від постійних вибухів.

Та найбільше від російської агресії постраждали чорноморські дельфіни – афаліни, білобочки та азовки. Тільки на 6 км узбережжя науковці знайшли 44 мертві тварини без зовнішніх пошкоджень.  Причиною масової загибелі є використання російським флотом високочастотного радіолокаційного оснащення.

Усі злочини Росії проти довкілля співробітники Національного парку детально документують, аби потім передати до міжнародного суду.

Читайте
Скинута в море вибухівка чи диверсія: що відомо про аварії на газопроводах Північного потоку

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

З одеських портів вирушили сім суден із понад 160 тис. тонн української пшениці
З одеських портів вирушили сім суден із понад 160 тис. тонн української пшениці
Одеса продовжує приймати жителів Миколаївської та Херсонської областей і надавати їм допомогу – Євген Шевцов
Одеса продовжує приймати жителів Миколаївської та Херсонської областей і надавати їм допомогу – Євген Шевцов
На Одещині ППО знищили ворожий безпілотник – ОК Південь
На Одещині ППО знищили ворожий безпілотник – ОК Південь
Вибухи в Одеській області: що відомо
Вибухи в Одеській області: що відомо
З українських портів вийшли три судна з 84 тис. тонн агропродукції
З українських портів вийшли три судна з 84 тис. тонн агропродукції
Під час сирени в Одесі пролунали звуки вибухів
Під час сирени в Одесі пролунали звуки вибухів
Звільнення Луганщини та Херсона – військові експерти оцінили розвиток подій на фронті
Звільнення Луганщини та Херсона – військові експерти оцінили розвиток подій на фронті
На Одещині чути вибухи – що відомо
На Одещині чути вибухи – що відомо
Знайшли помилку в тексті?
Помилка