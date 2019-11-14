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Массовые увольнения чиновников. Кабмин планирует сократить 10% госслужащих

В следующем году в Украине станет меньше госслужащих, такую ​​реформу инициировал Президент. Владимир Зеленский поставил задачу сократить численность чиновников на 10%.

Предварительно известно, что под сокращение попадет 18,5 тыс. должностей. В Кабмине с цифрами ведут себя крайне осторожно, отмечая, что это не количество уволенных, а просто некоторые вакансии сейчас пустые и просто ликвидируются.

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Подсчитать, во сколько выльются сокращения и сколько благодаря ему удастся сэкономить – пока тоже сложно. В то же время, чиновники говорят, что сделают все, чтобы оставить или привлечь на государственную службу тех, кто готов не просто слушаться указаний, а проявлять инициативу и учиться.

В службе занятости с людьми уже работают. Морально готовят становиться юристами, бухгалтерами или экономистами, а некоторые предприятия якобы даже обещают обеспечить жильем, если придется переехать.

После увольнения государство будет платить деньги и помогать с поиском работы. И все же призывают госслужащих уже искать работу самим.

Напомним, председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев во время брифинга рассказал о приоритетах на должности и по какому принципу планирует увольнять госслужащих.

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