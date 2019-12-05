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MasterСard та Viber запускають сервіс миттєвих грошових переказів

Україна дедалі швидше діджіталізується і в спілкуванні людей, і в щоденних потребах, зокрема переказу коштів. За цією тенденцією MasterCard та Rakuten Viber запускають в Україні сервіс миттєвих грошових переказів у месенджері, який дає змогу переказувати гроші безпосередньо під час спілкування у додатку.

Звісно, українцям важлива безпека грошових переказів.

Є мінімум 3 рівня безпеки. Перший рівень захисту – це рівень самого месенджеру, потім це рівень самого сервісу, і третій рівень безпеки гарантується нашою компанією, – Наталія Кангіна, керівник  напрямку digital  та cyber security продуктів MasterCard в Україні.

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Переказати кошти можуть власники держателі карток будь-якого українського банку, які користуються месенджером, зареєстрованим на номер українського мобільного оператора.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні відкрився центр Керхер із сучасними зразками прибиральної техніки.

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