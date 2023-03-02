Мавка. Лесная песня уже в прокате: самый дорогой украинский мультфильм готовили 8 лет

Анимационный фильм Мавка. Лесная песня, который готовили восемь лет, стартовал в прокате во всех кинотеатрах Украины. Герои проекта говорят устами украинских звезд — Артема Пивоварова, Юлии Саниной, Олега Скрипки, Сергея Притулы, Натальи Сумской и других.

Над образом главной героини работало сразу несколько человек: озвучила Мавку известная актриса дубляжа Наталка Денисенко, поет она голосом Христины Соловий, а двигается благодаря приме-балерине Екатерине Кухар.

— Мы делали допремьерный показ во Львове — и люди плакали в тех местах, где мы не закладывали драматические моменты. Но оно очень резонирует сейчас с нами, с нашим состоянием. Это борьба двух миров, это сильный женский персонаж, который становится на защиту своего мира, — говорит продюсер фильма Мавка. Лесная песня Ирина Костюк.

Премьера Мавки планируется не только в Украине, но и по всей Европе и США. Это отличный шанс познакомить мир с нашей культурой.

— Над фильмом работали много лет. И показывать его будут не только у нас, но и во многих странах. Он будет пропагандировать украинскую культуру. И мне кажется, что это уместно сейчас, — говорит министр культуры Александр Ткаченко.

Фильм советуют смотреть и взрослым, и детям — в истории каждый найдет что-то для себя. Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли идти на премьеру, мы собрали 7 причин посмотреть анимационный фильм Мавка. Лесная песня.

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