Мавка. Лісова пісня вже у прокаті: найдорожчий український мультфільм готували 8 років

Анімаційний фільм Мавка. Лісова пісня, який готували 8 років, стартував у прокаті в усіх кінотеатрах України. Герої проєкту говорять устами українських зірок – Артема Пивоварова, Юлії Саніної, Олега Скрипки, Сергія Притули, Наталі Сумської та інших.

Над образом головної героїні працювало одразу декілька людей: озвучила Мавку відома акторка дубляжу Наталка Денисенко, співає вона голосом Христини Соловій, а рухається завдяки примі-балерині Катерині Кухар.

– Ми робили допрем’єрний показ у Львові – і люди плакали у тих місцях, де ми не закладали драматичні моменти. Але воно дуже резонує зараз із нами, з нашим станом. Це боротьба двох світів, це сильний жіночий персонаж, який стає на захист свого світу, – каже продюсерка фільму Мавка. Лісова пісня Ірина Костюк.

Прем’єра Мавки планується не тільки в Україні, а й по усій Європі та США. Тому це чудовий шанс познайомити світ з нашою культурою.

– Над фільмом працювали багато років. І показувати його будуть не тільки в нас, а й у багатьох країнах. Він пропагуватиме українську культуру. І мені здається, що це доречно зараз, – каже міністр культури Олександр Ткаченко.

Фільм радять дивитися і дорослим, і дітям – в історії кожен знайде щось для себе. Якщо ви досі вагаєтеся, чи йти на прем’єру, ми зібрали 7 причин подивитися анімаційний фільм Мавка. Лісова пісня.

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