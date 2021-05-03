Медали доставляли дронами. Как завершился Чемпионат Европы по бадминтону

Украина на Олимпиаде в Токио будет представлена ​​одним бадминтонистом. Наш Артем Почтарев окончательно гарантировал себе олимпийскую лицензию после 28-го чемпионата Европы, который финишировал в Киеве.

Украина впервые принимала турнир такого уровня, да еще и в сложное время. Чемпионат должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавируса его перенесли. В этом году мы стали фактически первыми, кто организовывал соревнования с максимальной защитой от коронавируса.

Но даже несмотря на это в последний день болезнь вмешалась в распределение медалей. Виктор Аксельсен вышел в финал в мужском разряде, но игру отменили из-за положительного ПЦР-теста датчанина.

Чемпионом стал его земляк Андерс Антонсен. У женщин впервые в истории бадминтона пятый раз подряд чемпионкой континента стала Каролина Марин.

Испанка в финале переиграла Лайн Кристоферсен из Дании. Инновации украинцев продолжились и на церемонии награждения. Медали призерам доставляли специальным дроном.

Чемпионат Европы по бадминтону

С 27 апреля по 2 мая 2021 во Дворце Спорта в Киеве проходил 28-й Чемпионат Европы по бадминтону — один из самых престижных мировых турниров. Украина проводила этот турнир впервые.

Однако 30 апреля именно она осталась без всех своих представителей на соревнованиях. Профессиональные спортсмены уступили соперникам из Дании. Читайте подробнее о Чемпионате Европы по бадминтону в Киеве на сайте Факты ICTV.

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