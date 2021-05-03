Медалі доставляли дронами. Як завершився Чемпіонат Європи з бадмінтону

Україна на Олімпіаді в Токіо буде представлена одним бадмінтоністом. Наш Артем Почтарьов остаточно гарантував собі олімпійську ліцензію після 28-го чемпіонату Європи, який фінішував у Києві.

Україна вперше приймала турнір такого рівня, та ще й у найскладніший час. Чемпіонат мав відбутися в 2020 році, але через коронавірус його перенесли. Цього року ми стали фактично першими, хто організовував змагання з максимальним захистом від коронавірусу.

Але навіть попри це в останній день хвороба втрутилася в розподіл медалей. Віктор Аксельсен вийшов у фінал в чоловічому розряді, але гру скасували через позитивний ПЛР-тест данця.

Чемпіоном став його земляк Андерс Антонсен. У жінок вперше в історії бадмінтону вп’яте поспіль чемпіонкою континенту стала Кароліна Марін.

Іспанка у фіналі переграла Лайн Крістоферсен з Данії. Інновації українців продовжилися і на церемонії нагородження. Медалі призерам доставляли спеціальним дроном.

Чемпіонат Європи з бадмінтону

З 27 квітня до 2 травня 2021 року у Палаці Спорту в Києві проходив 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону – один з найпрестижніших світових турнірів. Україна проводила цей турнір вперше.

Проте 30 квітня саме вона залишилася без всіх своїх представників на змаганнях. Професійні спортсмени поступилися суперникам з Данії. Читайте детальніше про Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві на сайті Факти ICTV.

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