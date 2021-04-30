Все будет бадминтон: книга, посвященная истории отечественного бадминтона

Европейская и украинская общественность уже несколько дней следит за событиями, разворачивающимися на площадках Чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Киеве. В рамках мероприятия организаторы презентовали книгу, посвященную истории отечественного бадминтона.

30 лет независимости Украины и 30 лет достижений отечественного бадминтона — на страницах книги Усе буде бадмінтон. Ее автор — спортивный журналист Игорь Ливенштейн говорит, работал в короткие сроки, узнавал информацию из первых рук, от людей, которые сами и создавали эту историю.

— У нас есть своя история, есть свои герои, есть свои достижения. И чтобы узнать о них — где-то в одном месте, надо было сделать такую ​​работу,- говорит Ливенштейн.

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— Я думаю, что мы сделали хороший подарок. Подарок преимущественно для молодого поколения, для молодых бадминтонистов, для молодых спортсменов, чтобы они прочитав эту книгу, поняли — как надо бороться, как надо выступать, — говорит президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днипров.

Высокие спортивные достижения есть и будут в дальнейшем. Ведь бадминтон в Украине развивается, находя и поддержку мировых компаний. Президент Федерации объявил, что отныне известная компания Виктор, будет поддерживать сборную Украины, а также персонально трех ведущих игроков.

Где смотреть Чемпионат Европы по бадминтону

На Badminton Europe TV матчи будут демонстрироваться со стадии 1/32 финала и в 1/8, а на платформе MEGOGO запланированы показы трансляций со стадии четвертьфинала и до финальных соревнований турнира 2 мая. Больше о Чемпионате Европы по бадминтону 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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