Как продолжить бизнес после неудач: поддержка стартаперов в Польше

Где взять вдохновение для гениальной идеи и как не потерять веру после поражения. Организации, которые вдохновляют – следующая тема спецрепортажа из Польши. Иногда поддержка советом или верой важна так же, как финансовая.

Набор техники и стартап Петр Лоя делал не для того, чтобы сорвать миллион, а для того, чтобы подарить эмоции, которые не купишь за все деньги мира и вдохновить на здоровье. Смертельно больные дети почти в реальности летают с Сантой. Или играют с десятками лабрадоров. Или прикованные к постели вдруг поднимаются на самые высокие вершины мира.

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А вот Бартек, когда раскрутил свой стартап программ по изучению английского языка, понял, насколько важно поддерживать таких же новаторов, как сам. Поэтому организовал общество бизнесизобретателей.

К слову, в Польше создали уникальный бюджетный спутник.

Опубликовано Октябрь, 27 в 15:06



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