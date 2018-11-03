Медіа і публічне управління: проект “Я зможу!” від фонду Олени Пінчук

Телебачення – її ще дитяча мрія. Але тільки нині 18-тирічна студентка Української академії лідерства остаточно вирішила – зможе. Стане відомою журналісткою. Такою, як ведуча Фактів Олена Фроляк. Її кумир.

Не зупинятися, читати і розвиватися – секрет успіху від Олени Фроляк. Три сотні дівчат, які мріють реалізуватися, тут на проекті фонду Олени Пінчук “Я зможу!” запитують про все . Від того, куди піти вчитися, до того – як стати успішним у роботі .

Чотири блоки по півтори години кожен. Медіа, публічне управління, громадський сектор та маркетинг. Наставниці – відомі політики, громадські діячки, бізнесвумен.

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Майже п`ятдесят відомих жінок взяли менторство над дівчатами, допомагають їм реалізувати ідеї. Але успіх проекту не лише в особистих досягненнях учасниць, а й у глобальних змінах по всій країні.

Менторки вже спілкувалися з тисячами українок, не лише на загальних зустрічах, а й віч-на-віч, надихали й окриляли, і продовжують це робити.

Раніше Факти ICTV писали, де взяти натхнення для геніальної ідеї і як не втратити віру після поразки.

Опубліковано Листопад, 03 в 20:44



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