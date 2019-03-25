На Приморском направлении бойцы ООС уничтожили огневую точку оккупантов

За минувшие сутки враг трижды обстрелял позиции наших подразделений, четыре раза применив запрещенное оружие. Стрелковое оружие почти не утихает. Украинские армейцы говорят, российские оккупанты стреляют каждые 5-10 минут.

В условиях очередного так называемого перемирия особую активность проявляют снайперские группы врага. Пытаются попасть в военных, которые заготавливают дрова, или подвозят воду на позиции.

Украинские армейцы дают достойный отпор агрессору. Очередное видео по уничтожению Урала оккупантов, который подвозил боекомплект на передовую, обнародовал офицер Анатолий Штефан.

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Накануне и на Приморском направлении бойцы уничтожили огневую точку оккупантов. Из укреплений боевики длительное время накрывали огнем весь транспорт, который подходил к нашим позициям. Теперь обстрелы прекратились.

К слову, на Донбассе от пули снайпера погиб военный медик.

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