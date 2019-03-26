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Медики-волонтери на Донбасі: як працюють в умовах війни

На Донбасі було поранено двох українських військовослужбовців. Це сталося поблизу Кримського, та Троїцького. Російські окупанти вели вогонь з протитанкових комплексів та мінометів. Активно працюють й снайперські групи.

Поряд із військовими медиками, евакуацію поранених з передової, забезпечують й парамедики-волонтери. Серед них й підрозділ Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

З початку воєнних дій, на різних ротаціях тут вже побувало понад п’ять сотень медиків із різних куточків України. Зараз групи першого добровольчого мобільного шпиталю працюють уздовж усієї лінії розмежування, від Приморського сектору на Донеччині до міста Щастя на Луганщині.

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Без зарплат, нехтуючи інтересами власних родин, лише за допомоги друзів, небайдужих людей і міжнародних благодійників. Завдання – вивезення поранених бійців із передової до медичних закладів, та надання невідкладної допомоги.

Нагадаємо, на Приморському напрямку бійці ООС знищили вогневу точку окупантів.

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