Ситуация возле Авдеевки: боевики атаковали из стрелкового оружия

Боевики на Донбассе накануне один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел зафиксировали неподалеку Авдеевки.

Наемники атаковали из стрелкового оружия. Наши армейцы не пострадали.

Украинские военные говорят, враг бьет прицельно, применяя и вооружение крупного калибра. Когда русские оккупанты не копает, они стреляют. Причем прицельно, так шахтеры и так называемые ополченцы, как противника называет Кремль, стрелять не смогли бы.

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К слову, Укроборонпром представил обновленный БТР с сверхпрочным панцирем. Его уже запустили в серийное производство. Бронемашина выдержит удар даже из крупнокалиберного оружия.

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