Меджибожская крепость: где остановиться и цены билетов

Хотите почувствовать себя частью великой истории. Увидеть, как земля отдает свои древние тайны – тогда в Меджибож. Здесь самая старая крепость из всех, что есть на землях Подолья. Еще в XIII веке она была лишь оборонной деревянной постройкой с земляными валами, а через 200 лет, кто-то впервые вспомнит уже о каменном Меджибожском замке на бумаге.

Этот уникальный дворец в стенах переходил из рук в руки на протяжении веков. Но за всю историю Меджибожа не упоминается, что враги взяли эту крепость приступом. Но сейчас раскопки рассказывают о другом Меджибоже, который гораздо древнее летописи и именно эти раскопки – туристическая изюминка. Посетителям не запрещают смотреть, как восстанавливается история.

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Медижибожская крепость – как листовой пирог. Здесь от подземелья к башне дворца несколько слоев эпох. Самая старая крепость Подолья, которую упоминают еще с XIII века, только сейчас начинает открывать свои тайны.

Увидеть эти уникальные раскопки могут все желающие. Здесь хорошо видно, как каждый владелец и эпоха добавляли дворцу своей моды – кто перестраивал сооружения в стиле барокко, кто-то – в романтический.

В ХVI веке во время реконструкции крепости было впервые использовано кирпич. Измельченный до состояния муки кирпич домешали к известковому раствору. Поэтому, оштукатуренный снаружи этой смесью замок, назвали Белым лебедем. В солнечные дни, когда крепость отображалась в водах Южного Буга, она производила еще величественнее впечатление.

Величие Белого лебедя, и уникальный вид крепости пытаются вернуть работники комплекса. А вот в самом городе Меджибож туристов приветствует только название и несколько хостелов. Но и их соорудили хасиды, которые приезжают почтить Баал-Шем-Това, который начал новую ветку иудаизма – хасидизм.

Чтобы увидеть жизнь древней крепости, достаточно 50 гривен, а за 100 проведут экскурсию. Посетителям позволяют целый день быть на территории древнего дворца – созерцать и насыщаться историей.

Напомним, Факты ICTV собрали для вас информацию, которая пригодится во время поездки на машине в Болгарию для отдыха этим летом.

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