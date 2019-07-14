Меджибізька фортеця: де зупинитися і ціни квитків

Бажаєте відчути себе частинкою великої історії. Побачити, як земля віддає свої давні таємниці – тоді у Меджибіж. Тут найстаріша фортеця з усіх, що є на землях Поділля. Ще у ХІІІ столітті вона була лише оборонною дерев’яною спорудою із земляними валами, а через 200 років, хтось вперше згадає вже про мурований Меджибізький замок на папері.

Цей унікальний палац у мурах переходив із рук в руки впродовж століть. Та за всю історію Меджибожа немає жодної згадки, що вороги взяли цю фортецю приступом. Та зараз розкопки розповідають про інший Меджибіж, який набагато давніший за літописи і саме ці розкопки – туристична родзинка. Відвідувачам не забороняють дивитись, як відновлюється історія.

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Медижибізька фортеця – наче листовий пиріг. Тут від підземелля до вежі палацу кілька шарів епох. Найстаріша фортеця Поділля, яку згадують ще з ХІІІ століття, тільки тепер починає відкривати свої таємниці.

Побачити ці унікальні розкопки можуть усі охочі. Тут добре видно, як кожен власник та епоха додавали палацу своєї моди – хтось перебудовував споруди у бароковий стиль, хтось – у романтичний.

У ХVI столітті під час реконструкції фортеці було вперше використано цеглу. Подрібнену до стану борошна цеглу домішали до вапняного розчину. Через це, потинькований ззовні цією сумішшю замок, назвали Білим лебедем. У сонячні дні, коли фортеця відображалася у водах Південного Бугу, вона справляла ще величніше враження.

Велич Білого лебедя, і унікальний вигляд фортеці намагаються повернути працівники комплексу. А от у самому містечку Меджибіж туристів вітає лише назва і кілька хостелів. Тай ті спорудили хасиди, котрі приїздять вшановувати Баал-Шем-Това, який започаткував нову гілку іудаїзму – хасидизм.

Щоб побачити життя давньої фортеці, достатньо 50 гривень, а за 100 проведуть екскурсію. Відвідувачам дозволяють цілий день бути на території давнього палацу – споглядати та насичуватись історією.

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