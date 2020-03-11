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Факты / Видео / Украина / Общество

Меню от известного шефа и новый подход: чем кормят детей в школах

Ответственному потреблению еды должны учить малышей из садика и школы. Сама школа как раз тоже находится в состоянии реформы, кардинально планируют менять и систему школьного питания.

Уже сегодня специальным мультипрофильным меню, когда дети сами выбирают блюда, пользуются более 2 тыс. учебных заведений.

Многим школам не хватает финансирования, поэтому правительство выделило 400 млн грн на лучшее и разнообразное меню. Подходит ли оно детям — проверяла первая леди Елена Зеленская. Подробнее — в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Жмеринка участвует в реализации проекта Новое школьное питание.

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