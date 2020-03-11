Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Меню від відомого шефа та новий підхід: чим годують дітей у школах

Відповідальному споживанню їжі мають вчити малечу з садка і школи. Сама школа якраз теж перебуває у стані реформи, кардинально планують міняти і систему шкільного харчування.

Вже сьогодні спеціальним мультипрофільним меню, коли дітлахи самі обирають страви, користуються понад 2 тис. навчальних закладів.

Багатьом школам бракує фінансування, тож уряд виділив 400 млн грн на краще та різноманітніше меню. Чи смакує воно дітям – перевіряла перша леді Олена Зеленська. Докладніше – у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Жмеринка бере участь у проекті Нове шкільне харчування.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Впливові і незалежні. Чим займаються перші леді світу
Впливові і незалежні. Чим займаються перші леді світу
Що таке пайова участь, чому її скасовують і як змусити зводити школи
Що таке пайова участь, чому її скасовують і як змусити зводити школи
Весняні канікули 2020 в Україні – дата
Весняні канікули 2020 в Україні – дата
Діти і дорослі однаково ризикують заразитися коронавірусом – вчені
Діти і дорослі однаково ризикують заразитися коронавірусом – вчені
Небезпека в мережі: Мінцифри випустило ролик про захист дітей в інтернеті
Небезпека в мережі: Мінцифри випустило ролик про захист дітей в інтернеті
В Японії через коронавірус закриють школи
В Японії через коронавірус закриють школи
У селі Вири на Рівненщині у школі на 200 осіб навчаються понад 600 дітей
У селі Вири на Рівненщині у школі на 200 осіб навчаються понад 600 дітей
Шкільні підручники в Україні готуватимуть і перевірятимуть за новими підходами
Шкільні підручники в Україні готуватимуть і перевірятимуть за новими підходами

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка