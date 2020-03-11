Меню від відомого шефа та новий підхід: чим годують дітей у школах

Відповідальному споживанню їжі мають вчити малечу з садка і школи. Сама школа якраз теж перебуває у стані реформи, кардинально планують міняти і систему шкільного харчування.

Вже сьогодні спеціальним мультипрофільним меню, коли дітлахи самі обирають страви, користуються понад 2 тис. навчальних закладів.

Багатьом школам бракує фінансування, тож уряд виділив 400 млн грн на краще та різноманітніше меню. Чи смакує воно дітям – перевіряла перша леді Олена Зеленська. Докладніше – у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Жмеринка бере участь у проекті Нове шкільне харчування.

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