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Метеоритный дождь Персеиды: где и во сколько наблюдать пик звездопада

Ночью можно будет наблюдать метеоритный дождь. Он называется Персеида.

Это – самый динамичный и многочисленный метеоритный поток. В Украине за час можно увидеть до восьмидесяти метеоритов. Звездопад лучше всего будет видно в Северном полушарии.

Чтобы полюбоваться этим явлением – стоит уехать подальше от городских огней и найти место с темным и чистым небом. Ведь среди освещенного города, глаз человека вряд ли сможет уловить даже самые яркие ночные мерцания.

Метеоритный дождь начнется с 22.00, а самым зрелищным будет в период между 2.00 и 4.00.

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К слову, очередной конец света должен произойти сегодня, 12 августа.

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