Столкновение Земли с Нибиру: очередной конец света назначен на 12 августа 2019

Очередной конец света должен произойти сегодня, 12 августа.

Все живое на планете погибнет из-за столкновения с планетой Нибиру, которая сейчас подлетает к Земле – уверены сторонники теории заговора.

Они говорят, NASA специально умалчивает информацию об апокалипсисе, чтобы избежать паники.

Вместо того настоящие ученые успокаивают, никакого конца света не будет. Это просто одна из выдумок, которую регулярно распространяют миром, ведь планету Нибиру, что должно нас уничтожить никто не видел, ее не существует.

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Ранее Факты ICTV писали о том, что астрономы нашли вокруг черной дыры аномальный диск.

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