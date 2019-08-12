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Метеоритний дощ Персеїди: де та о котрій спостерігати пік зорепаду

Уночі можна буде спостерігати метеоритний дощ. Він має назву Персеїда.

Це – найбільший динамічний і численний метеоритний потік. В Україні за годину можна побачити до вісімдесяти метеоритів. Зорепад найкраще буде видно у Північній півкулі.

Щоб помилуватися цим явищем – варто виїхати подалі від міських вогнів і знайти місце з темним і чистим небом. Адже серед освітленого міста, око людини навряд чи зможе вловити навіть найяскравіші нічні мерехтіння.

Метеоритний дощ почнеться з 22.00, а найбільш видовищним буде в період між 2.00 і 4.00.

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До слова, черговий кінець світу має статися сьогодні, 12 серпня.

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