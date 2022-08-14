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Мифы о казаках: кем на самом деле были запорожцы и носили ли они красные шаровары

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Валентина Чорна редактор ленты

Советская историография сформировала вокруг казачества целый комплекс мифов.

Самые распространенные в эфире национального телемарафона развенчал кандидат исторических наук и соавтор YouTube-канала История без мифов Владлен Мараев.

Он отметил, что один из самых популярных мифов касается дружбы казаков с московитами.

– Один из советских мифов – это то, что якобы казаки как православные были братьями с московитами и постоянно воевали против католиков или мусульман за то, чтобы объединиться с православной Московией. Это абсолютная неправда, вымысел российской пропаганды. Казаки очень часто были союзниками с крымскими татарами-мусульманами, часто выступали вместе с поляками-католиками, с трансильванцами. И часто воевали против Московии, – сказал он.

Также Владлен Мараев опроверг информацию о том, что казаки якобы были выходцами из низших слоев общества.

– Среди казачества было очень много выходцев из шляхты, духовенства, то есть из ведущих общественных сословий того времени. Если мы посмотрим на лидеров казачьей среды уже с XVI века – это практически всегда знать, часто даже князи. Самые влиятельные, богатые, образованные слои тогдашнего общества. Очевидно, это совсем не какая-то голытьба, которая просто хотела улучшить свое экономическое положение, — рассказал он.

Владлен Мараев добавил, что миф о красных шароварах, как элементе одежды казаков, возник в XIX веке, когда казачество романтизировалось.

— Как доказывают исследования современных историков, казаки практически не использовали такую ​​одежду. По большей части, казаки выглядели как военные XVII века в соответствии со всеми европейскими нормами того времени, — подытожил Мараев.

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