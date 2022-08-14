Мультфильмы для сохранения психического здоровья: как не выгореть волонтерам, как говорить с детьми о войне

Бердянск, Мелитополь, Мариуполь, Токмак… На счету Анатолия и его друзей сотни спасенных жизней. Уже девятый год вместе с другими волонтерами мужчина активно помогает эвакуировать украинцев с горячих точек.

— Сейчас по статистике погибло около сотни волонтеров только при эвакуации беженцев. И в действительности ситуация намного сложнее, чем в 2014 году. Ни для кого не секрет, что когда возникает кризис подобный произошедшему 24 февраля, то у нас первый удар принимают волонтеры и добровольцы, — говорит волонтер Анатолий Полковников.

Но волонтер признает – их ресурс не безграничный. Хотя сейчас международное сообщество активно помогает грантами. Но самое трудное в их работе – это сохранить психологическое здоровье.

Эмоции – это такая очень тонкая материя, которую легко разрушить. Поэтому, когда волонтеры встречают на пути препятствия, недоразумения, это ломает такой дух волонтерский и он останавливается, — говорит Анатолий.

Но без крепкого волонтерского тыла и общества нашим военным защищать страну было бы тяжело, убеждена кинопродюсер Ольга Гибелинда. И с первых дней войны она думала, как уберечь моральное и психологическое состояние украинцев.

– Каждый из нас нуждается в помощи в этом травматическом опыте. Нет ничего хуже войны и нас никто не учил, никто не приучил и не было никаких инструкций. Мы испытывали то, что испытывали и это был шок для каждого, а уже дальше выходить из этого шока каждый из нас будет по другому, — отмечает Ольга Гибелинда, автор, креативный продюсер проекта.

Поэтому вместе с киношниками и психологами она разработала и экранизировала своего рода инструкцию “Полезно для каждого”.

“Заботьтесь о себе, вы заслуживаете положительных эмоций и отдыха. берегите себя и близких, помогайте людям и все будет Украина” — именно так выглядит инструкция.

Небольшие мультики в которых доступно и легко рекомендуют, как говорить с ребенком о войне, как не выгореть волонтерам, как справиться с синдромом выжившего и чувством вины.

В разговоре старайтесь поддерживать родных, говорите приятные вещи, но не настаивайте на долгом общении. Прежде чем отправить фотографии – спросите хотят ли они их получить, потому что иногда фото мирной жизни могут вызвать у человека агрессию.

Идею кинохудожников поддержали и в Государственном агентстве кино. Говорят, сейчас когда съемочные площадки замерли, многие актеры взяли автомат и пошли защищать страну, а другие пытаются работать на информационном поле.

– Мы сейчас максимально с продакшинами нашими с аниматорами поддерживаем друг друга информационно. Кто-то там делает ролики – мы все это распространяем. Мы инициируем – кто-то подключается, делает. Что-то в марафоны идет, что-то на сайты, — говорит Марина Кудерчук, глава Государственного агентства Украины по кино.

В настоящее время киношники уже работают над новой серией роликов. Но больше всего создатели гордятся тем, что к проекту привлечь психологов, которым можно бесплатно дозвониться на горячую линию.

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