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Міфи про козаків: ким насправді були запорожці та чи носили вони червоні шаровари

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Валентина Чорна редакторка стрічки

Радянська історіографія сформувала довкола козацтва цілий комплекс міфів.

Найпоширеніші з них в ефірі національного телемарафону розвінчав кандидат історичних наук та співавтор YouTube-каналу Історія без міфів Владлен Мараєв.

Він зазначив, що один із найбільш популярних міфів стосується дружби козаків із московитами.

– Один із радянських міфів – це те, що буцімбо козаки як православні були братами з московитами і постійно воювали проти католиків чи мусульман за те, щоб об’єднатися з православною Московією. Це абсолютна неправда, вигадка російської пропаганди. Козаки дуже часто були союзниками з кримськими татарами-мусульманами, часто виступали разом з поляками-католиками, із трансільванцями. І часто воювали проти Москви, – сказав він.

Також Владлен Мараєв спростував інформацію про те, що козаки нібито були вихідцями із нищих верств суспільства.

– Серед козацтва було дуже багато вихідців зі шляхти, духовенства, тобто із провідних суспільних станів того часу. Якщо ми подивимося на лідерів козацького середовища уже з XVI століття – це практично завжди шляхта, часто навіть князі. Найвпливовіші, найбагатші, найосвіченіші верстви тогочасного суспільства. Відновідно, це зовсім не якась голота, яка просто хотіла покращити своє економічне становище, – розповів він.

Владлен Мараєв додав, що міф про червоні шаровари, як елемент одягу козаків, виник у XIX столітті, коли козацтво романтизувалося.

– Як доводять дослідження сучасних істориків, то козаки практично не використовували такий одяг. Здебільшого, козаки виглядали як військові XVII століття відповідно до всіх європейських норм того часу, – підсумував Мараєв.

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