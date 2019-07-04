Миллион гривен на собственное дело. Кто прошел в восьмерку Новых лидеров и программы

Проект Новые лидеры вышел на финишную прямую. Восемь участников, набравших наибольшее количество баллов, с сегодняшнего дня начинают настоящую борьбу, ведь с каждым эфиром будут оставаться только сильнейшие. Участники представят идеи, которые помогут изменить Украину. А победитель получит крупный денежный приз на реализацию замысла.

Юрист Оксана Жолнович стремится глобально изменить трудовой кодекс Украины. Чтобы остановить отток кадров за рубеж. Правовед Ирина Шиба готовит законопроект, по которому судей будут отбирать по новым правилам, чтобы на такие должности точно не попали сомнительные люди.

Сразу два участника хотят вывести на новый уровень проблемы и потребности детей. Евгений Осипчук предлагает создать единую национальную электронную базу детей в интернатах. Сегодня в таких заведениях их 100 тыс., и информации о детях катастрофически не хватает. А вот Алексей Паращенко предлагает создать единую платформу, где каждый сможет увидеть, какая спортивная организация, а главное за что получила деньги от государства.

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Валерия Ионан имеет план создать бюджетную консалтинговую платформу для игроков малого и среднего бизнеса. А мэр Черткова Владимир Шматько чтобы остановить трудовую миграцию хочет свести огромный индустриальный парк – один из крупнейших инкубаторов идей и производства на западе Украины.

Александр Гатиятуллин начал движение Украины без пыток и стремится создать эффективную систему противодействия пыткам в хосписах, изоляторах, тюрьмах и детдомах. Тоже за свои права, но потребительские, борется Максим Несмеянов. Он хочет запустить информационные кампании, чтобы научить людей защищать свои потребительские права, а органы власти побудить более ответственно контролировать их соблюдение.

К слову, второй сезон Новых лидеров стартовал на телеканале ICTV и уже определил восьмерку самых удачных проектов.

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