Мільйон гривень на власну справу. Хто пройшов у вісімку Нових лідерів та програми

Проект Нові лідери вийшов на фінішну пряму. Вісім учасників, які набрали найбільшу кількість балів, від сьогодні розпочинають справжню боротьбу, адже з кожним ефіром залишатимуться лише найсильніші. Учасники презентують ідеї, що допоможуть змінити Україну. А переможець отримає великий грошовий приз на реалізацію задуму.

Юристка Оксана Жолнович прагне глобально змінити трудовий кодекс України. Аби зупинити відтік кадрів за кордон. Правознавець Ірина Шиба готує законопроект, за яким суддів відбиратимуть за новими правилами, аби на такі посади точно не потрапили сумнівні люди.

Одразу два учасники хочуть вивести на новий рівень проблеми і потреби дітей. Євген Осипчук пропонує створити єдину національну електронну базу дітей в інтернатах. Сьогодні в таких закладах їх 100 тис., та інформації про дітей катастрофічно бракує. А от Олексій Паращенко пропонує створити єдину платформу, де кожен зможе побачити, яка спортивна організація, а головне за що, отримала гроші від держави.

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Валерія Іонан має план створити бюджетну консалтингову платформу для гравців малого та середнього бізнесу. А міський голова Чорткова Володимир Шматько аби зупинити трудову міграцію хоче звести величезний індустріальний парк – один із найбільших інкубаторів ідей та виробництва на заході України.

Олександр Гатіятуллін започаткував рух Україна без тортур і прагне створити ефективну систему протидії катувань у хоспісах, ізоляторах, в’язницях та дитбудинках. Теж за права, але споживацькі, бореться Максим Несміянов. Він хоче запустити інформаційні кампанії, аби навчити людей захищати свої споживчі права, а органи влади спонукати відповідальніше контролювати їхнє дотримання.

До слова, другий сезон Нових лідерів стартував на телеканалі ICTV і вже визначив вісімку найвдаліших проектів.

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