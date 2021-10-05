Міненерго не запроваджуватиме компенсації для українців на опалювальний сезон 2021-2022

Міністерство енергетики не запроваджуватиме компенсацій на опалювальний сезон 2021-2022 для власників приватних будинків з електроопаленням, як це було в січні-березні.

Тепер мешканці заміських будинків сплачуватимуть 1,68 грн за 1 кВт/год.

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, відшкодувань цього разу не передбачено, тому що про зміну цін на електричну енергію українцям повідомили завчасно, щоб вони могли підготуватися до опалювального сезону.

Поки ж у Міненерго громадянам, які не встигли утеплитися, пропонують оформити субсидію. На цей рік на ці потреби уряд планує знайти додаткові 12 млрд грн.

У Мінсоцполітики поки що орієнтуються на ту саму кількість субсидіантів, що була торік, – близько 3 млн домогосподарств.

– Нині їхня кількість становить близько 2,5 млн, але цифра щодня змінюється. Потенційно ще півмільйона домогосподарств може зайти до програми на цей опалювальний період, – говорить заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Однак субсидію отримають не всі власники будинків з електроопаленням, а лише ті, хто заробляє найменше й підпадає під усі вимоги.

Крім того, держава пропонує допомогти зробити будинок більш енергоефективним завдяки програмі Теплі кредити, яка діє до кінця року.

Отримати кредит можна на утеплення будинку, розумні лічильники, енергозбережні вікна та двері, твердопаливні котли.

Для власників приватних будинків держава відшкодовує до 35% вартості придбаного, але не більше за 14 тис. грн.

“Теплу позику” можна отримати в двох державних банках – Ощадбанку та Укргазбанку. Але варто поспішити, тому що фінансування програми на цей рік добігає кінця. Продовжити її можуть і на 2022 рік.

Джерело: Dreamstime

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