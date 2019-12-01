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Міні-ОСББ у Черкасах: як працює та де беруть гроші

У Черкасах діє одне з найменших в Україні ОСББ. У ньому лише вісім квартир, але свій будинок з тріщинами і дірявим дахом за п’ять років жителі утеплили та капітально відремонтували.

Міні-ОСББ вдалося зробити те, про що мріють, але не можуть втілити деякі великі об’єднання співвласників.

Спершу бюджет новоствореного ОСББ Веселка становив менше тисячі гривень. На втілення серйозних проектів доводиться брати кредити. Відповідно змінюється і квартплата.

На мотивацію людей бути господарями у власному будинку знадобилося два роки. Однак тепер тут активно використовують можливості державної та місцевої програм підтримки ОСББ і навіть заощаджують.

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Керівництво ОСББ працює на волонтерських засадах – без зарплати, адже все заради свого ж блага.

А вчора Факти ICTV писали, що у Черкасах зо два десятки ОСББ не встигають до зими завершити ремонти. Міська програма їхньої підтримки загальмувала. Обіцяні владою майже 22 млн грн виділені лише на папері.

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