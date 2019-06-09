Мини-мир красоты Украины 2019: талантливые девочки, феерическое шоу и звездное жюри

В Черновцах состоялся конкурс Мини-мир красоты Украины 2019. 25 участников из разных уголков нашего государства, в жюри известные актеры, спортсмены, телеведущие.

Им от 5 до 14 лет.

25 юных и маленьких красавиц из 16 городов Украины съехались в Черновцы. Большинство конкурсанток неоднократно выходили на подиум не только в Украине, но и за рубежом. Они уже являются лицами известных фирм, привыкли к софитам и вниманию публики, но все-таки имеют детские мечты: путешествовать, учиться, творить, полететь в космос, или же получить в подарок щенка.

Победительниц выбрали сразу в трех возрастных категориях – Гран-при: Яна Колбаса, Маргарита Лопатко и Валерия Похолюк.

Титул Юной королевы получила Яна Ежак.

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Жемчужиной Украины стала Лола Нарожна, Маленькой принцессой – Арианна Рутка, Принцессой – Амалия Агаларова, Маленькой королевой – София Лобода.

К слову, ранее Факты ICTV писали о мужской моде весна-лето 2019.

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