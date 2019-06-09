Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Мини-мир красоты Украины 2019: талантливые девочки, феерическое шоу и звездное жюри

В Черновцах состоялся конкурс Мини-мир красоты Украины 2019. 25 участников из разных уголков нашего государства, в жюри известные актеры, спортсмены, телеведущие.

Им от 5 до 14 лет.

25 юных и маленьких красавиц из 16 городов Украины съехались в Черновцы. Большинство конкурсанток неоднократно выходили на подиум не только в Украине, но и за рубежом. Они уже являются лицами известных фирм, привыкли к софитам и вниманию публики, но все-таки имеют детские мечты: путешествовать, учиться, творить, полететь в космос, или же получить в подарок щенка.

Победительниц выбрали сразу в трех возрастных категориях – Гран-при: Яна Колбаса, Маргарита Лопатко и Валерия Похолюк.

Титул Юной королевы получила Яна Ежак.

Смотрите: Конкурс для детей с инвалидностью Сказочные мечты: 10 номинаций и звездное жюри

Жемчужиной Украины стала Лола Нарожна, Маленькой принцессой – Арианна Рутка, Принцессой – Амалия Агаларова, Маленькой королевой – София Лобода.

К слову, ранее Факты ICTV писали о мужской моде весна-лето 2019.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что глотают дети, чем это опасно и как оказать помощь
5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком мог застрелить сын одного из полицейских
Конкурс для детей с инвалидностью Сказочные мечты: 10 номинаций и звездное жюри
Похитили из детсада: под Киевом разыскивают двух девочек
Город счастливых детей: как помочь собрать деньги на питание для сирот
На Ровенщине 5-летнего мальчика насмерть придавило пеноблоками
С 2020 года детей не будут принимать в детдома – Супрун
Брак и рождение детей делают женщин несчастными – ученые

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка