Носки под сандалии и яркие цвета: мужская мода весна-лето 2019
Неделя мужской моды стартовала в Нью-Йорке.
Критики отмечают, что коллекции выглядят все менее мужским. И одежда, и модели, которые ее представляют.
На этот раз показывали новинки на весну и лето.
Дебютант – модельер Майкл Нельсон – шокировал носками под открытые сандалии.
Показал новые идеи и дизайнер-ветеран Дэвид Харт. Он использовал в коллекции работы культового нью-йоркского фотографа Виги.
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А Тимо Вейленд предпочел вариации на тему классического мужского костюма, дерзко поиграв с цветами и кроем брюк.
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2019-06-04
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