Носки под сандалии и яркие цвета: мужская мода весна-лето 2019

Неделя мужской моды стартовала в Нью-Йорке.

Критики отмечают, что коллекции выглядят все менее мужским. И одежда, и модели, которые ее представляют.

На этот раз показывали новинки на весну и лето.

Дебютант – модельер Майкл Нельсон – шокировал носками под открытые сандалии.

Показал новые идеи и дизайнер-ветеран Дэвид Харт. Он использовал в коллекции работы культового нью-йоркского фотографа Виги.

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А Тимо Вейленд предпочел вариации на тему классического мужского костюма, дерзко поиграв с цветами и кроем брюк.

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