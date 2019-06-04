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Носки под сандалии и яркие цвета: мужская мода весна-лето 2019

Неделя мужской моды стартовала в Нью-Йорке.

Критики отмечают, что коллекции выглядят все менее мужским. И одежда, и  модели, которые ее представляют.

На этот раз показывали новинки на весну и лето.

Дебютант – модельер Майкл Нельсон – шокировал носками под открытые сандалии.

Показал новые идеи и дизайнер-ветеран Дэвид Харт. Он использовал в коллекции работы культового нью-йоркского фотографа Виги.

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А Тимо Вейленд предпочел вариации на тему классического мужского костюма, дерзко поиграв с цветами и кроем брюк.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать платье на выпускной 2019 и о модных веяниях.

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