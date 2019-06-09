Міні-світ краси України 2019: талановиті дівчата, феєричне шоу та зіркове журі

У Чернівцях відбувся конкурс Міні-світ краси України 2019. 25 учасниць з різних куточків нашої держави, в журі відомі актори, спортсмени, телеведучі.

Їм від 5 до 14 років.

25 юних та маленьких красунь з 16 міст України з’їхалися в Чернівці. Більшість конкурсанток неодноразово виходили на подіум не лише в Україні, а й за кордоном. Вони вже є обличчями відомих фірм, звикли до софітів та уваги публіки, але таки мають дитячі мрії: мандрувати, навчатися, творити, полетіти в космос, або ж отримати в подарунок цуценя.

Переможниць обрали одразу у трьох вікових категоріях – Гран-прі: Яна Ковбаса, Маргарита Лопатко та Валерія Похолюк.

Титул Юної королеви отримала Яна Єжак.

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Перлиною України стала Лола Нарожна, Маленькою принцесою – Аріанна Рутка, Принцесою – Амалія Агаларова, Маленькою королевою – Софія Лобода.

До слова, раніше Факти ICTV писали про чоловічу моду весна-літо 2019.

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