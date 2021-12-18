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Минимум пестицидов, максимум красоты. Как выращивают елки в Дании

Наталья Луценко Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV

Датские елки имеют идеальную форму и точно простоят в помещении до окончания праздников: сохранят свой первоначальный вид, не осыпаются и не пожелтеют. Дания уже годами экспортер номер один рождественских деревьев в Европе.

Скандинавская страна является лидером в сфере устойчивого развития, ныне же датчане задают самые высокие экологические стандарты в этом бизнесе. Ученые придумали как тратить меньше пестицидов на елку, но чтобы она стояла долго и выдержала климатические сюрпризы.

Выносливую красотку создают путем скрещения пихты Нордмана из Кавказских гор с редким турецким хвойным деревом.

Искусственные елки часто в глазах покупателей лучшая альтернатива живой, говорят датские ученые. Многие готовы покупать натуральные новогодние деревья только при условии, что их вырастят без пестицидов.

Ученые мечтают, что такой выбор будут делать чаще и мода на эко-выращивание елок будет распространяться и дальше. А новый вид красавиц-долгожительниц существенно сдвинет с рынка искусственные Рождественские елки. Ведь пластиковые деревья и химические удобрения, которыми щедро поливают такие плантации, оставляют большой углеродный след в атмосфере.

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