Мінімум пестицидів, максимум краси. Як вирощують ялинки у Данії

Данські ялинки мають ідеальну форму і точно простоять у приміщенні до закінчення свят: збережуть свій первісний вигляд, не обсипляться і не пожовтіють. Данія вже роками експортер номер один різдвяних дерев у Європі.

Скандинавська країна лідер у сфері сталого розвиток, нині ж данці задають найвищі екологічні стандарти в цьому бізнесі. Науковці придумали як витрачати менше пестицидів на ялинку, але щоб стояла вона довго і витримала кліматичні сюрпризи.

Витривалу красуню створюють шляхом схрещення ялиці Нордмана із Кавказьких гір з рідкісним турецьким хвойним деревом.

Штучні ялинки часто в очах покупців краща альтернатива за живу, кажуть данські науковці. Багато людей готові купляти натуральні новорічні дерева лише за умов, що їх виростять без пестицидів.

Науковці мріють, що такий вибір робитимуть частіше і мода на еко-вирощування ялинок поширюватиметься далі. А новий вид красунь-довгожителів суттєво посуне з ринку штучні Різдвяні ялинки. Адже пластикові дерева та хімічні добрива, якими щедро поливають такі плантації, залишають чималий вуглецевий слід в атмосфері.

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