Министерство ветеранов и временно оккупированных территорий: как работает и за что отвечает Оксана Коляда

Оксана Коляда – новый министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Объединенное министерство разместилось на двух этажах на улице Грушевского. Еще часть кабинетов осталась в ЦИК. Там еще не успели сделать новую вывеску, поэтому название просто напечатали на принтере.

Новый министр работает в кабинете не одна – не хватает места. Кабинет украшают фото ветеранов, графики на стене, книги, а еще – глаза. Глаза Ирины Ряженцевой, матери погибшего на фронте сына Сергея. Оксана Коляда – единственный член правительства-участник боевых действий. Признается, что дома всегда собран тревожный рюкзак на случай войны.

В министерство Коляда планирует привлечь к работе как можно больше ветеранов. На должность министра ветеранов ее выдвинуло ветеранское движение. 5 минут разговора с премьером, 5 минут – с президентом, и только потом узнала – заниматься будет и временно оккупированными территориями.

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Что делать с ветеранами – есть четкий план на 5 лет. Создание единого реестра, электронного кабинета для каждого, финансирование лечения болезней, создания ветеранских хабов. На все про все просит у правительства на следующий год 3 млрд грн.

С Министерством временно оккупированных территорий пока вопрос завис. Там продолжается аудит. Однако есть весомый сигнал для жителей ОРДЛО: у чиновников есть идея возобновить выплаты пенсий на оккупированных территориях через международные организации.

Пока министр работает без заместителей и выходных. С 8 утра до позднего вечера. Первую зарплату еще не получала, но признает, что разбогатеть не удастся.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине появится Единый госреестр ветеранов войны.

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