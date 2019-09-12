Міністерство ветеранів і тимчасово окупованих територій: як працює та за що відповідає Оксана Коляда

Оксана Коляда – новий міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Об’єднане міністерство розмістилося на двох поверхах на вулиці Грушевського. Ще частина кабінетів залишилась у ЦВК. Там ще не встигли зробити нову вивіску, тому назву просто надрукували на принтері.

Новий міністр працює в кабінеті не сама – бракує місця. Кабінет прикрашають фото ветеранів, графіки на стіні, книги, а ще – очі. Очі Ірини Ряженцевої, матері загиблого на фронті сина Сергія. Оксана Коляда – єдиний член уряду-учасник бойових дій. Зізнається, що вдома завжди зібраний тривожний рюкзак на випадок війни.

В міністерство Коляда планує залучити до роботи якомога більше ветеранів. На посаду міністра ветеранів її висунув ветеранський рух. 5 хвилин розмови з прем’єром, 5 хвилин – з президентом, і лише потім дізналася – займатиметься і тимчасово окупованими територіями.

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Що робити з ветеранами – є чіткий план на 5 років. Створення єдиного реєстру, електронного кабінету для кожного, фінансування лікування хвороб, створення ветеранських хабів. На все про все просить в уряду на наступний рік 3 млрд грн.

З Міністерством тимчасово окупованих територій поки питання зависло. Там триває аудит. Однак є вагомий сигнал для жителів ОРДЛО: у чиновників є ідея відновити виплати пенсій на окупованих територіях через міжнародні організації.

Поки міністр працює без заступників і вихідних. З 8 ранку до пізнього вечора. Першу зарплату ще не отримувала, але визнає, що розбагатіти не вдасться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні з’явиться Єдиний держреєстр ветеранів війни.

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