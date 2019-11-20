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Міст за українськими пенсіями. Як відкривали переправу у Станиці Луганській

У Станиці Луганській відкрили відбудований міст через Сіверський Донець. Відкрити переправу приїхав особисто президент України Володимир Зеленський. Це важливий стратегічний об’єкт, адже проходить через лінію розмежування.

Президент хоче домогтися обміну полоненими, повного припинення вогню та відновлення контролю над кордоном.

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Контрольний пункт в Станиці Луганській давно став осередком так званих човників. Саме по цьому мосту жителі окупованих територій їздять за українськими пенсіями і за якіснішими товарами.

За кілька хвилин до відкриття мосту цю ділянку буквально взяли в облогу російські журналісти, щоб подивитися, як українці відновили міст, приїхав навіть міністр-самозванець терористичної “ЛНР”.

Президента чекали і будівельники. Кажуть, що проросійські бойовики відновлювати споруду не заважали, але й не допомагали.

Президент міст оглядав дуже швидко. Каже, що Україна завжди виконує обіцяне, але зараз зосереджується на зустрічі глав держав нормандського формату.

На останок Зеленський додав, що розведення військ по всій лінії зіткнення поки неможливе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Збройних сил України полковника Євгена Коростельова.

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