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Место, которого нет на карте: где находится Бакота, экскурсии и история

Там люди ищут единения с природой и ответов на вечные вопросы – это Бакота – поселение, которому более четырех тысяч лет. Оно уже было, когда летописи еще не упоминали о величественном Львове, или Каменецкую крепость. Это место и сейчас притягивает туристов, как Атлантида.

Место, которого нет на карте. Край загадочных пейзажей и безграничности. Бакота – село на Хмельнитчине, где не походишь между домами, и не погуляешь садами, теперь здесь царство Посейдона. Строя Днестровскую ГЭС – в 80 годах прошлого века Бакоту затопили, как и еще 60 сел. Под воду ушла тысячелетняя история.

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Воздух иногда сравнивают с крымским. Начиная с апреле в Бакоте множество туристов с палатками. Больше всего популярны однодневные экскурсии – автобусы ходят практически со всей Украины.

Бакота – отдых не для ленивых. Чтобы разгадать множество тайн, которые приписывают этой затопленной деревне немало надо походить. Рассмотрев монастырь, по убеждению историков древнейший в Украине и скальные пещеры монахов.

С жильем для туристов здесь пока затруднительно. Отелей мало.

Бакота огромная и объединяет вокруг себя несколько общин Каменец-Подольского района. На одной стороне водоема есть один, небольшой отель – там цена проживания от 400 грн. Еще можно покататься на катере, это 1700 грн с компании. Но лучше всего принимают в селе: здесь за 200 грн – есть где переночевать и накормят.

К слову, как проверить туроператора и на что обратить внимание, покупая путевку.

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